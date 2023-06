In quattro contro uno sull’autobus: volano coltellate, 22enne rapito e ferito

Il 17enne trasferito in codice giallo presso l'ospedale a bordo di un'ambulanza.

Notti movimentate, come spesso accade, durante la movida genovese. Un brutto fatto di cronaca ha rotto, intorno alle ore 3 di domenica 4 giugno 2023, la normalità sul lungomare di Pegli. Lì, la Polizia è intervenuta per una rapina ai danni di un 22enne originario della Tunisia.

Telecamere in aiuto

Una prima ricostruzione racconta di un giovane aggredito all’interno di un autobus da altri quattro stranieri. Si presume che i colpevoli siano nordafricani. Prima l’hanno minacciato arrivando per poi ferirlo con un coltello con l’intento di farsi consegnare portafoglio e smartphone. Trasferito in codice giallo presso l’ospedale di Voltri a bordo di un’ambulanza, per chiarire la reale dinamica la polizia potrebbe attingere dalle immagini registrate da alcune telecamere.