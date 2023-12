Ladri in azione in casa vacanze nell’Agrigentino: rubati tv, computer e arredi

Lanciato l'allarme, il titolare della struttura ricettiva ha denunciato il furto ai carabinieri della locale stazione

Ladri in azione in una casa vacanze a Racalmuto, in provincia di Agrigento. I malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 60enne in contrada San Bartolomeo e, dopo aver forzato l’ingresso, hanno portato via alcuni televisori, cornici d’argento, un computer ed alcuni elettrodomestici.

Le indagini dei carabinieri

Lanciato l’allarme, il titolare della struttura ricettiva ha denunciato il furto ai carabinieri della locale stazione. Il danno ammonterebbe a circa 15mila euro. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri.