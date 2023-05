Ragusa, in casa hashish già suddiviso in dosi: arrestato pusher 19enne

Il giovane è stato posto ai domiciliari

Un 19enne disoccupato e con precedenti di polizia è stato arrestato dai carabinieri a Ispica, nel Ragusano, per spaccio di droga. Appena due settimane era stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga: in quell’occasione i militari lo avevano trovato con sei dosi di cocaina e pochi grammi di hashish.

Questa volta, invece, la perquisizione domiciliare, condotta con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi (Catania), ha permesso di rinvenire 30 grammi di hashish suddiviso in dosi già confezionate e pronte per la vendita, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Il giovane è stato posto ai domiciliari.