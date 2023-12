Nel ragusano, denunciato imprenditore agricolo: 4 operai erano privi delle previste protezione

Gli agenti ha accertato sul posto la presenza di quattro operai di diverse nazionalità.

Un imprenditore di Vittoria, in provincia di Ragusa, operante nella coltivazione di ortaggi in serra è stato denunciato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, hanno agito nell’ambito della prevenzione e del contrasto del fenomeno dello sfruttamento dell’attività lavorativa.

Privi di dispositivi

In particolare, l’ispezione effettuata dagli Agenti ha accertato sul posto la presenza di quattro operai, di diverse nazionalità. Erano pronti per iniziare l’attività lavorativa ma tutti erano sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale antinfortunistici quali guanti e scarpe.