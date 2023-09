Rapina 14enne e sbatte poliziotto al muro, panico in piazza Dante: arrestato 20enne

Il 20enne è accusato di una violenta rapina e dell'aggressione a un agente nel centro di Canicattì (AG).

Un 20enne è stato arrestato a Canicattì (AG) con l’accusa di rapina, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e inosservanza del provvedimento d’autorità.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per il giovane, accusato di aver rapinato un 14enne e di aver aggredito uno degli agenti intervenuti per fermarlo.

Secondo una prima ricostruzione, il 20enne – nel primo weekend di settembre – avrebbe rapinato un 14enne in piazza Dante per sottrargli il portafogli. All’arrivo degli agenti di polizia, avrebbe iniziato a insultarli e minacciarli. Il giovane poi avrebbe anche sbattuto al muro con violenza uno dei poliziotti, cercando di prendere un coltello che teneva nel marsupio.

Nel corso degli accertamenti sulla rapina, gli agenti hanno scoperto anche che il 20enne era già destinatario di un avviso orale della Questura. Per questo, oltre all’arresto per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato accusato anche di inosservanza del provvedimento.

