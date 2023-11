Fanno prendere il RdC agli ospiti della comunità indebitamente per avere i soldi: 7 indagati

L'accusa nei confronti dei 7 indagati, legati a una comunità di Favara (AG), è di appropriazione indebita. In tre accusati anche di circonvenzione di persone incapaci.

Sette persone sono indagate con l’accusa di aver indotto 24 ospiti di una comunità di Favara (AG) a presentare domanda per ottenere il reddito di cittadinanza – omettendo il dettaglio del ricovero in struttura – per ottenere illecitamente il loro denaro.

Ecco i primi dettagli sulle indagini, condotte dalla Procura di Agrigento. Per gli indagati l’accusa è di appropriazione indebita; per quattro di loro, inoltre, c’è l’accusa di circonvenzione di persone incapaci. Per tutti e 7 gli accusati vige il principio di presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

RdC e appropriazione indebita, 7 indagati in comunità di Favara

I fatti si sarebbero svolti dall’aprile 2019 a marzo 2021. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli indagati – 7 in tutto – avrebbero convinto 24 ospiti della comunità in cui prestavano servizio a richiedere il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare di essere ricoverati – con spese a carico dello Stato – nella struttura favarese.

Dopo la concessione del reddito, di indagati avrebbero utilizzato i soldi sulle carte per fare acquisti personali, come pagare camere d’albergo o riparare due Porsche. La Procura della Repubblica di Agrigento ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari alle 7 persone, alcune delle quali coinvolte anche nella maxi inchiesta “Dark Community” su un presunto giro di spaccio di droga e maltrattamenti in una comunità di Favara.

Immagine di repertorio