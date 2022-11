Il rischio idrogeologico adesso spaventa Scicli

I danni causati dal maltempo di questi giorni hanno spinto l’Amministrazione ad effettuare sopralluoghi nel territorio: diverse le criticità accertate, richiesta una convenzione con l’Autorità Bacino

SCICLI (RG) – Il maltempo di questi ultimi giorni e i danni causati anche dalle abbondanti piogge di qualche settimana fa stanno portando gli Enti locali a chiedersi se si può fare qualcosa per la prevenzione del rischio idrogreologico.

È il caso del Comune di Scicli: l’assessore comunale ai Lavori pubblici Ignazio Pagano ed il responsabile del settore VII Sebastiano Vasile hanno infatti effettuato un importante sopralluogo insieme ad alcuni funzionari dell’autorità di Bacino presso i torrenti Modica-Scicli, Lavinaro, Arcieri, Santa Maria La Nova e San Bartolomeo.

Nel corso della perlustrazione, sono state accertate diverse criticità, a partire dalla presenza di una folta vegetazione, di sterpaglie e di detriti di varia natura di sovralluvionamento e, in alcuni tratti, anche la riduzione della sezione idraulica.

“Considerato che gli intensi fenomeni atmosferici stanno assumendo una sempre maggiore virulenza e frequenza – ha sottolineato l’assessore comunale Ignazio Pagano – si rendono necessari ed urgenti delle azioni a salvaguardia dell’incolumità pubblica, anche attraverso interventi di manutenzione idraulica sui corsi d’acqua attenzionati nel sopralluogo. Nello specifico, gli interventi da effettuare sono la rifunzionalizzazione delle sezioni idrauliche dei corsi d’acqua mediante la rimozione della vegetazione presente e del materiale alluvionale di vario genere ed il trasporto ed il conferimento in discarica dei materiali recuperati. Questa serie di interventi richiede una spesa complessiva di 250.000 euro”.

Trattandosi di cifre importanti, l’Ente locale sta predisponendo l’iter per chiedere un finanziamento.

“In questo senso – ha aggiunto il sindaco di Scicli, Mario Marino – la nostra Amministrazione ha avviato la procedura per la stipula di una convenzione con l’autorità di Bacino al fine di ottenere le risorse necessarie per gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico. L’attenzione dell’Amministrazione su questo versante è massima. Già ad ottobre abbiamo iniziato la pulizia delle griglie stradali per garantire una maggiore sicurezza della viabilità stradale e ridurre i rischi di allagamenti. Non solo, a settembre abbiamo richiesto dei finanziamenti Pnrr per dismettere l’impianto di Contrada Lodderi e realizzare il collettamento al depuratore di Contrada Arizza-Camarella con relativo adeguamento e potenziamento”.

“Ma non è l’unico finanziamento che abbiamo richiesto in questo ambito – ha concluso il primo cittadino -. Infatti, per un importo di cinque milioni di euro, sono stati richiesti interventi per la messa in sicurezza del costone Santa Maria La Nova, lato grotta delle Cento Scale, del costone San Bartolomeo, lato affaccio del convento della Croce, della collina Lodderi e la realizzazione del collettore di acque bianche in Via Ponchielli e Viale Primo Maggio”.