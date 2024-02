Risorse idriche a Palermo, fontane comunali chiuse per risparmiare

L'obiettivo è quello di preservare un bene fondamentale per la vita dei cittadini, visto il decremento delle risorse idriche disponibili.

Nuove misure per risparmiare acqua a Palermo pronte per essere adottate da parte dell’Amap. L’obiettivo è quello di preservare un bene fondamentale per la vita dei cittadini, visto il decremento delle risorse idriche disponibili, aspetto già conclamato quando, qualche giorno fa, la Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di calamità naturale proprio per la perdurante siccità di questi ultimi mesi.

Definire un modello gestionale nuovo per affrontare il problema

L’Amap ha dunque scritto ai comuni in cui eroga il proprio servizio. “Si comunica di aver avviato un piano di monitoraggio del servizio idrico – scrive l’azienda – che prevede specifiche attività gestionali finalizzate a verificare possibili ripercussioni sul sistema di distribuzione e di erogazione idrica alle utenze e, nel contempo, ad individuare e risolvere eventuali criticità e disservizi”. E ancora “nei prossimi giorni si procederà alla chiusura delle fontane comunali alimentate dalla rete idrica gestita da Amap e in particolare di quelle che, ad oggi, sono ancora prive di contatore di misura dei relativi consumi”.