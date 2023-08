Rissa tra extracomunitari a Vittoria, aggredito anche un poliziotto: una persona arrestata

Una violenta rissa è scoppiata a Vittoria, Tre extracomunitari si sono scontrati in piazza con calci e lanci di pietre.

Hanno dato vita ad una violenta rissa con calci, pugni e lancio di pietre tre extracomunitari di nazionalità tunisina, denunciati nel pomeriggio di sabato scorso dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria.

Uno dei tre soggetti è stato inoltre arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per essersi scagliato con calci e pugni contro un poliziotto intervenuto per sedare gli animi.

La rissa e l’intervento degli agenti

Nello specifico, l’attenzione degli agenti di Polizia in servizio di prevenzione e controllo del territorio, è stata richiamata dalla presenza di un gruppo di stranieri che si era allontanato rapidamente da piazza Senia, a causa di tre soggetti che avevano deciso di affrontarsi con violenti pugni, calci e lanci di pietre, dando vita a una violenta rissa.

Sul posto sono dunque intervenuti i poliziotti. In quei concitati attimi, uno dei tre cittadini di nazionalità tunisina coinvolti, si è scagliato con violenza, impugnando un tirapugni di metallo, contro uno dei poliziotti e sferrava pugni e calci, procurandogli diverse ferite ed escoriazioni al volto, ma nonostante ciò è statp trattenuto ed immobilizzato.

L’identificazione dei violenti

In considerazione dei fatti accertati, i tre soggetti tunisini identificati per B.B, classe 2001, M.O. classe 1987 e K.M. classe 1966 sono stati portati nel locale Commissariato di per ulteriori accertamenti e per le formalità di rito.

In particolare, B.B., irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e contestualmente denunciato in stato di libertà unitamente agli altri due connazionali per il reato di rissa e porto di strumenti atti ad offendere.

L’arrestato, su disposizione del P.M. di turno, veniva condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’A.G. competente.