Rottamazione quater, ultima chiamata per usufruire della sanatoria: proroga in scadenza

C'è tempo solo fino al 20 marzo per mantenere i benefici della Definizione agevolata.

Rottamazione quater, il 20 marzo è la data di scadenza della proroga e quindi il termine ultimo per sanare le cartelle e mantenere i benefici della Definizione Agevolata.

Ecco come pagare e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Rottamazione cartelle, quando scade la proroga

La scadenza per pagare la prima, la seconda e la terza rata per mantenere i benefici della cosiddetta Rottamazione-quater (o Definizione agevolata) era stata fissata al 28 febbraio; tuttavia, nelle scorse settimane l’Agenzia delle Entrate ha indicato ai contribuenti la possibilità di usufruire di una doppia proroga. La prima al 15 marzo, la seconda – quella definitiva, che tiene conto dei 5 giorni di tolleranza concessi per i pagamenti – al 20 marzo.

Rottamazione cartelle, i cinque giorni di tolleranza

L’Agenzia delle Entrate, sul sito ufficiale, specifica: “Secondo quanto stabilito dalla norma, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo. Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024″. E aggiunge: “Per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024“.

Come pagare

La scadenza della proroga per il pagamento delle rate dovute per mantenere i benefici della rottamazione cartelle è il 20 marzo. Per effettuare i pagamenti, il contribuente può ricorrere a una delle seguenti opzioni:

Usare il servizio Paga Online direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sull’App Equiclick;

direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sull’App Equiclick; Pagare online si possono usare anche i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al noto PagoPA;

Usare un servizio di domiciliazione bancaria attivo alla sezione “Definizione agevolata” dell’Agenzia delle Entrate;

attivo alla sezione “Definizione agevolata” dell’Agenzia delle Entrate; Pagare le rate in banche, Poste, ricevitorie e tabaccai.

Cos’è la Definizione Agevolata

La rottamazione cartelle riguarda “i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” e permette al contribuente “di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché l’aggio”. Per mantenere i benefici basta semplicemente pagare le rate in tempo.