Mega rissa in discoteca, 39enne preso a martellate in faccia: è gravissimo

I carabinieri indagano nell'ambito dello spaccio di stupefacenti

La movida milanese torna a fare parlare di sè. All’alba, davanti a una discoteca di Rozzano, comune alle porte del capoluogo milanese, si è verificata una drammatica aggressione. Un 39enne è stato accoltellato e preso a martellate da una decina di persone, leste a dileguarsi prima del sopraggiungere delle forze dell’ordine. A cercare di fare luce sulla vicenda sono i carabinieri coadiuvati da un filmato di videosorveglianza.

La ricostruzione

Uscito verso le 5 del mattino dalla discoteca La Kalle Club, l’uomo, stando a una prima ricostruzione, è stato circondato da un gruppo di persone che lo hanno colpito con violenza. Decine le coltellate al torace, alla schiena e all’addome e un martellata in faccia all’altezza di un occhio. Trasportato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano le sue condizioni sono gravi ma è fuori pericolo di vita. Un precedente risalente ad alcuni giorni fa, sempre a Rozzano, ha visto coinvolti diversi marocchini per un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di stupefacenti.