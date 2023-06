Russia, il gruppo Wagner avverte: “La guerra civile è iniziata”

Momenti decisivi per Mosca: gruppo Wagner pronto alla guerra, nuove tensioni nazionali e internazionali.

“La guerra civile è ufficialmente iniziata“: è uno dei tanti messaggi emersi nelle scorse ore nei profili Telegram del gruppo Wagner, sul punto di dare inizio a un vero e proprio colpo di Stato in Russia.

Ecco gli ultimi aggiornamenti su quanto sta accadendo nel Paese. Al momento per gli italiani in Russia non ci sono preoccupazioni particolari, ma il monitoraggio del Ministero degli Esteri è in costante contatto con l’ambasciata: “Al momento nessuna criticità per i connazionali in Russia, i quali sono stati invitati alla prudenza. Per informazioni questo è il numero di emergenza dell’Unità di Crisi 0636225”, scrive Tajani in un tweet.

Wagner avverte la Russia: “Guerra civile iniziata”

Il messaggio della compagnia di mercenari guidata da Evgheny Prygozhin, che avverte di voler dare inizio in Russia non a un “colpo di Stato” (come lo hanno ribattezzato i media) ma a una “marcia della giustizia”, farebbe riferimento all’attacco subito da un convoglio della compagnia nella regione russa di Voronezh.

Nelle scorse ore, il gruppo Wagner è entrato a Rostov. Putin – in un discorso alla nazione – ha parlato di “Situazione difficile“, ma non ha ammesso sconfitte e anzi ha parlato di serie conseguenze nei confronti dei “traditori”.

Con l’ombra di una nuova guerra nell’estremo oriente d’Europa, i Paesi vicini alla Russia corrono ai ripari. “L’Estonia segue da vicino l’evoluzione della situazione in Russia e c’è uno scambio di informazioni con gli alleati. Posso assicurare che non c’è alcuna minaccia diretta al nostro Paese”. Così scrive su Twitter la premier Kaja Kallas, assicurando però che “la sicurezza delle frontiere è stata rafforzata” ed esortando la popolazione “a non recarsi in nessuna zona della Russia”.

Per quanto riguarda l’Italia, la premier Meloni ha annunciato di aver convocato i ministri competenti e l’intelligence italiana per discutere della potenziale guerra civile in Russia. La leader di “Fratelli d’Italia”, però, ha assicurato che quanto accade a Mosca non distoglierà l’attenzione dal sostegno all’Ucraina.

