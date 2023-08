San Lorenzo si avvicina, tutto pronto per la notte delle stelle cadenti

Da Nord a Sud l'Italia si prepara a celebrare una tradizione che coinvolge trasversalmente grandi e bambini

San Lorenzo, notte delle stelle cadenti, si avvicina e con essa la voglia di scrutare il cielo, aspettando il momento giusto per esprimere un desiderio, si fa sempre più forte. Da Nord a Sud, insomma, l’Italia si prepara a celebrare una tradizione che coinvolge trasversalmente grandi e bambini.

Le origini

Ma qual è la storia che si cela dietro all’appuntamento del 10 agosto? Le origini di questa ricorrenza sono cristiane e riguardano il martirio di San Lorenzo, uno dei Diaconi di Papa Sisto II. Si narra che nell’agosto del 258 d.C l’imperatore Valeriano avesse emanato un editto secondo il quale tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte. Sorpreso mentre celebrava l’eucaristia nelle catacombe di Pretestato, papa Sisto II fu ucciso insieme a quattro dei suoi diaconi; tra questi c’era anche Lorenzo, che il 10 agosto fu bruciato vivo su una graticola. Si racconta che proprio nel momento della sua morte, le stelle cadenti presero una forma molto simile a quella dei tizzoni ardenti che avevano torturato il Santo, diventando per tutti ‘le lacrime del cielo’, riprese poi anche da Pascoli nella sua “X Agosto”.

Stelle cadenti o meteore?

Oggi, sappiamo che quelle che chiamiamo impropriamente ‘stelle cadenti’ sono in realtà delle meteore, visibili in questo periodo perché la Terra attraversa proprio a metà agosto lo sciame delle Perseidi, detriti della cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 e il cui ultimo passaggio risale al 1992. Il fenomeno non ha perso comunque la sua magia, tanto che in tutta Italia si rincorrono eventi e celebrazioni.

Ma quali sono le condizioni per vederle al meglio?

I consigli arrivano direttamente da IlMeteo.it. Per osservare le stelle cadenti non servono particolari strumenti, ma osservare precisi comportamenti, ad esempio:

Trovare un luogo buio. E’ fondamentale trovare condizioni di cielo buio e con un’ampia visuale per poter ampliare le possibilità di osservare le stelle cadenti e godersi lo spettacolo. Dunque occorrerà allontanarsi dal centro della città.

Concedersi del tempo. Bisognerà avere tanta pazienza e aspettare che gli occhi si adattino al buio per godersi lo spettacolo.

Preferire la spiaggia o un prato. Spiagge isolate e lontane dai centri balneari sono i luoghi ideali per poter osservare il cielo.