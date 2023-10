Sanità, situazione pronto soccorso intollerabile: “Al via indagine conoscitiva”

“La situazione dei pronto soccorso è intollerabile, apriamo un’indagine conoscitiva per fare chiarezza”. Così Ugo Cappellacci (Fi).

“La situazione dei pronto soccorso è intollerabile, apriamo un’indagine conoscitiva per fare chiarezza”. Così Ugo Cappellacci (Fi), presidente della Commissione Affari sociali della Camera, annuncia l’avvio dell’iniziativa sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia. “Abbiamo una missione da compiere: una riforma che valorizzi il personale, che ridisegni il rapporto tra ospedale e territorio, che superi le disparità. Per questo partiamo dalla ‘prima linea’”.

Al via le audizioni

“Le audizioni sono cominciate questo pomeriggio con la Società italiana di medicina d’emergenza urgenza (Simeu), la Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), Cittadinanzattiva e l’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (Aaroi-Emac). Solo con un’attenta verifica delle proposte, delle criticità e anche dei casi che possono rappresentare un esempio in positivo, si può riconfigurare un sistema sanitario calibrato sul fabbisogno delle persone, delle famiglie delle comunità. E’ un obiettivo – chiosa Cappellacci – che va al di là del colore politico della maggioranza ‘pro tempore’ e sul quale si misura non solo la capacità della politica, ma di tutta la classe dirigente del nostro Paese”.