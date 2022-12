Sanremo, “Giorgia rischia la squalifica”: è una gag di Fiorello

Grande preoccupazione in studio, soprattutto da parte di Biggio e Casciari. Ma alla fine si è scoperto che era uno scherzo. Complici Amadeus e la stessa Giorgia

Uno scherzo di Fiorello ha messo in apprensione questa mattina migliaia di radioascoltatori e fans di Giorgia. La cantante parteciperà al Festival di Sanremo condotto per l’ennesima volta da Amadeus con la canzone dal titolo “Parole dette male”. Durante la puntata di Viva Rai 2, il noto showman siciliano ha mostrato agli altri due conduttori, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, un messaggio whatsapp di Giorgia con l’audio della canzone di Giorgia. Poi ha detto: “Ne facciamo ascoltare un pezzettino? Fino a tre secondi si può”.

Dopo pochi minuti è arrivata in diretta la telefonata di Amadeus che annunciava provvedimenti per ciò che aveva fatto Fiorello, ipotizzando anche un’eventuale squalifica per Giorgia.

“Vi sto guardando come tutte le mattine, però hai fatto un casino. Io e te siamo come fratelli, hai fatto due Sanremo e mezzo con me, tu sai che non puoi spoilerare la canzone” – ha detto Amadeus. “Ma non si è sentito – ha ribattuto Fiorello. “Ora lo dici tu a Giorgia che sarà squalificata” – ha concluso il conduttore del festival.

Poi i messaggi nel telefono di Fiorello, perfino quello di rimprovero di sua moglie: “Ma che hai fatto?”.

Infine l’annuncio: è tutto uno scherzo. Complici Amadeus e la stessa Giorgia.