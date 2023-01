Sciopero benzinai, serrata distributori da stasera: sindacati convocati dal Mimit per fermarlo

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha incontrato i gestori dei carburanti a poche ore dall'inizio dello sciopero su strade e autostrade, come ultimo tentativo per bloccare la protesta

Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha convocato per le ore 15.00 di oggi i gestori dei carburanti a poche ore dall’inizio dello sciopero della categoria su strade e autostrade. Lo si apprende da fonti informate secondo cui alcune delegazioni si collegheranno da remoto e non riusciranno ad essere presenti.

Gli ultimi aggiornamenti

Ore 18 – Fegica, Figisc e Anisa, “Modifiche ipotizzate sul dl ormai in mani Parlamento“

“L’annuncio dell’avvio del tavolo volto a ristrutturare la rete distributiva e ridare un piano regolatoria certo va nella direzione giusta e auspicata. Ma le modifiche ipotizzate sul decreto, oltre a non essere sufficienti, sono ormai nelle mani del Parlamento. Quel che rimane sullo sfondo, sconti o non sconti sulle multe, cartelli o non cartelli da esporre, è l’idea di una categoria di lavoratori che speculano sui prezzi dei carburanti. Il che è falso e inaccettabile. Lo sciopero è quindi confermato”. Ad affermarlo in una nota congiunta sono Fegica, Figisc e Anisa dopo l’incontro di oggi al Mimit.

Quando inizia lo sciopero dei benzinai

Salvo un accordo in extremis, gli impianti di rifornimento carburanti rimarranno chiusi per sciopero – compresi i self service – per 48 ore consecutive, dalle 19 di questa sera alle 19 del 26 gennaio sulla rete ordinaria e dalle 22 di stasera alle 22 del 26 gennaio sulle autostrade.

Sarebbe il primo sciopero durante il governo Meloni.

Cosa hanno le organizzazioni sindacali

Le organizzazioni Faib, Fegica e Figisc-Anisa hanno deciso la chiusura degli impianti per protestare contro le misure del decreto Trasparenza sui prezzi dei carburanti e in particolare contro l’esposizione del cartellone con il prezzo medio regionale settimanale e contro le sanzioni previste in caso di mancato rispetto della pubblicità dei prezzi.

Una protesta confermata anche dopo che il ministro Adolfo Urso, titolare del Mimit, aveva proposto un allegerimento delle misure.

Premier Meloni: “Non si torna indietro”

Ieri la premier Giorgia Meloni aveva difeso il provvedimento e affermato che non si torna indietro: “Li abbiamo convocati già due volte, il governo non ha mai immaginato provvedimenti per additare la categoria dei benzinai ma per riconoscere il valore dei tanti onesti. Poi la media del prezzo non diceva che erano alle stelle.

Sono state molto poche le speculazioni. Ma non potevamo tornare indietro su provvedimento che è giusto, pubblicare il prezzo medio è di buon senso. Su altro siamo andati incontro. Nessuno vuole colpire la categoria”.

Sigle avevano lasciato aperto spiraglio “fino all’ultimo minuto”

E’ in corso via web con il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso la riunione con i rappresentanti dei gestori dei carburanti che hanno proclamato lo sciopero di 48 ore a partire da stasera su strade e autostrade. Lo si apprende da alcuni partecipanti.

Sarebbe un tentativo sul filo di lana per scongiurare la chiusura delle stazioni di servizio.

Le organizzazioni Faib, Fegica e Figisc-Anisa, contrarie alle misure del decreto Trasparenza sui prezzi di benzina e gasolio, nell’arco delle tre riunioni (una a palazzo Chigi e due al Mimit) avevano sospeso lo sciopero poi confermato nonostante un’apertura di Urso con un allentamento del provvedimento.

Ma si sono sempre dette pronte a revocare lo stop di fronte ad una proposta convincente anche all’ultimo minuto prima della chiusura.