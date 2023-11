Secondo drammatico femminicidio in un giorno in Italia: 42enne uccisa dal marito davanti ai bambini

Ancora una tragedia, ancora un altro femminicidio: un uomo ha ucciso la moglie in presenza dei propri figli

Tragedia ad Andria, a distanza di pochissime ore da quanto accaduto in provincia di Parma. Una donna di 42 anni è stata uccisa nel pomeriggio dal marito in un rimessaggio di un’area rurale della città. Secondo quanto si apprende, l’uomo che ora è stato portato in caserma, avrebbe chiamato lui stesso il 118 dicendo: “Ho ucciso mia moglie”.

Il marito ha ucciso la moglie davanti ai bambini

Gli operatori sanitari che hanno preso la telefonata hanno sentito anche urla di bambini, provvedendo subito ad avvisare i carabinieri che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura di Trani. La coppia risiede in una zona rurale, a ridosso della strada provinciale 231. Sul posto gli inquirenti e il magistrato di turno della procura di Trani. Il marito della donna era sul posto all’arrivo dei carabinieri. Sul posto il nucleo specializzato delle investigazioni scientifiche, alla ricerca dell’arma utilizzata dall’uomo. La coppia ha due figli minori.

