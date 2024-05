Amici di Maria De Filippi, il 12 maggio la semifinale: i concorrenti e dove vederla

Durante la puntata verranno decretati i partecipanti che passeranno direttamente alla finale del 18 maggio.

La semifinale di Amici doveva andare in onda ieri, sabato 11 maggio 2024, ma la programmazione è stata modificata per permettere la visione della finale dell’Eurovision Song Contest. La puntata, infatti, andrà in onda oggi, 12 maggio 2024, su Canale5 e decreterà chi saranno i finalisti di questa edizione del talent show.

Semifinale Amici: i concorrenti in gara

La finalissima di Amici è sempre più vicina: oggi, domenica 12 maggio 2024, è il momento della semifinale, che stabilirà chi saranno i concorrenti a passare direttamente in finale il18 maggio.

Tra i concorrenti rimasti attualmente in gara ci sono Mida e Sarah, della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e Dustin, Holden, Petit e Marisol della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Purtroppo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono rimasti senza allievi a causa dell’eliminazione di Martina nell’ultima puntata.

La giuria e gli ospiti

A giudicare le performance dei giovani concorrenti per la semifinale di Amici troveremo, ovviamente, confermati Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. Gli ospiti della semifinale di Amici, invece, saranno Irama e gli Articolo 31 e la splendida e divertentissima Geppi Cucciari.

La semifinale di Amici andrà, dunque, in onda stasera in tv su Canale5 alle 21.30. Come per ogni puntata, sarà possibile vedere il talent show in live streaming o on demand su Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.