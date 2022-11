Serie A, batticuore Milan: 2-1 alla Fiorentina al 92°

Clamoroso finale a San Siro: l'autogol di Milenkovic condanna la Fiorentina e regala al Milan una vittoria quasi insperata.

L’autogol di Milenkovic in pieno recupero fa esplodere San Siro e regala 3 punti pesantissimi al Milan di Pioli. Incredibile quanto successo al “Meazza” nella gara tra i rossoneri e la Fiorentina, dove un traversone disperato di Vranckx ha trovato la deviazione decisiva del difensore serbo della viola proprio al 92°.

Gode il Milan, dunque, nonostante una delle peggiori prestazioni della stagione: beffa atroce, invece, per la squadra di Vincenzo Italiano, che ai punti avrebbe meritato quanto meno il pareggio dopo una buona gara.

I rossoneri erano passati in vantaggio ad inizio primo tempo con il solito Rafael Leao, venendo poi raggiunti poco dopo dal tiro di Barak deviato da Thiaw.

Di lì in poi pochissime emozioni nella ripresa, fino ai secondi conclusivi di gara in cui la fortuna ha baciato in fronte Tonali e compagni.

Il successo sulla Fiorentina permette al Milan di restare a -8 dal Napoli capolista e chiudere il 2022 al secondo posto.

Nel 2023, i rossoneri ripartiranno all’inseguimento dei partenopei e dovranno superare il Tottenham di Conte agli ottavi per proseguire il cammino in Champions.

Deludente, al contrario, la prima parte di campionato per la Fiorentina di Italiano, chiamata a dare sicuramente di più in vista della ripresa fissata a gennaio.