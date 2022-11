Serie A, ecco cosa faranno le squadre durante la sosta Mondiale

La Serie A ha salutato ieri i suoi tifosi, dando loro appuntamento a gennaio: ecco cosa faranno i 20 club durante la sosta Mondiale.

La Serie A ha salutato ieri tutti i suoi tifosi.

Il calcio italiano va in letargo, mentre a prendersi la scena a partire dal 20 novembre saranno i Mondiali in Qatar.

La palla tornerà a rotolare negli stadi di Serie A soltanto dal 4 gennaio 2023, a distanza di quasi due mesi dalla 15° giornata.

Un lasso di tempo enorme, in cui i club dovranno decidere come regolare la preparazione atletica e gli allenamenti in vista della ripresa del campionato.

Cosa faranno dunque le 20 squadre di Serie A durante la sosta?

Ecco i vari programmi: