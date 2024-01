VIDEO | Il divertente omaggio di Maria Sharapova a Jannik Sinner: “Sapevo che te ne saresti pentito”

L'ex tennista ha postato sul proprio profilo un vecchio video che la ritrae in un insolito balletto natalizio con l'italiano

Domenica 28 gennaio il tennista Jannik Sinner è diventato il primo italiano della storia ad aggiudicarsi gli Australian Open, dopo aver battuto in finale il tennista russo Danil Medvedev con una grande rimonta. L’impresa è stata omaggiata da numerosi personaggi dello sport e non solo, ma tra tutti il tributo più divertente è arrivato dall’ex tennista russa Maria Sharapova, che sul suo profilo X ha postato un vecchio video che ritrae i due in un balletto natalizio. Oltre a elogiare il tennista italiano, Sharapova ha anche scritto ironicamente: “Sapevo che un giorno te ne saresti pentito”.

