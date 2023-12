Sicilia, passa norma all’Ars: 3 mln a Comuni per iniziative sociali e culturali

L'ok alla norma, passata con 34 voti a favore e 27 contrari, ha trovato in Aula la contrarietà dei parlamentari di opposizione

Semaforo verde all’Assemblea regionale siciliana all’articolo 4 della manovra che prevede finanziamenti in favore dei Comuni per iniziative di carattere sociale, economico e culturale, per la valorizzazione delle tradizioni locali e lo sviluppo dell’economia locale. La norma autorizza l’assessorato regionale alle Autonomie locali a stanziare 3 milioni di euro, con decreto dell’assessore saranno approvati i programmi annuali o semestrali finalizzati alla erogazione dei contributi che variano in base alla popolazione.

Il voto all’Ars di oggi

L’ok alla norma, passata con 34 voti a favore e 27 contrari, ha trovato in Aula la contrarietà dei parlamentari di opposizione, ma la richiesta di voto segreto avanzata dall’ex presidente dell’Ars, oggi al gruppo Misto, Gianfranco Miccichè, non ha trovato il sostegno dell’Aula. Con il voto palese, dunque, la norma ha ottenuto il semaforo verde. Sala d’Ercole è passata ad esaminare l’articolo 13 della legge di stabilità ‘Misure di sostegno per l’occupazione’.