Simpatico fuoriprogramma per la Schlein, invitata in casa da palermitana per un caffè

Un simpatico siparietto prima di proseguire il tour siciliano che la vedrà nelle prossime ore a Ragusa, Siracusa e Catania.

“Segretaria, lo vuole il caffè?”. Un siparietto tutto made in Sud per Elly Schlein, la segretaria del Pd presente oggi a Palermo per ricordare l’eccidio di mafia in cui, 41 anni fa, vennero uccisi Pio La Torre del PCI e il suo autista Rosario Di Salvo. A rivolgerle il cordiale invito è stata la signora Silvana Cusimano, direttamente dal balcone di casa sua in via Li Muli, proprio a pochi passi dalla lapide che ricorda le vittime di Cosa Nostra.

Succo di frutta al posto del caffè

Un fuori programma simpatico, con la Schlein che, dopo un primo gentile diniego, ha accettato l’offerta preferendo però un succo di frutta. Poi, per la segretaria del Pd, un incontro di pochi minuti con la ospitale famiglia palermitana prima di proseguire il tour siciliano. Tour che la vedrà nelle prossime ore a Ragusa, Siracusa e Catania.