A Siracusa arriva il Natale “itinerante”

Il Comune, in collaborazione con l’associazione “Astrea in Memoria di Stefano Biondo”, ha messo in piedi una carovana che attraverserà tutti i quartieri

SIRACUSA – L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione “Astrea in Memoria di Stefano Biondo”, ha organizzato per le prossime festività la manifestazione “Le vie del Natale”- Carovana per tutte le età nei quartieri di Siracusa”.

“Un vero e proprio Natale diffuso – dichiara il sindaco Francesco Italia – che fino al 6 gennaio porterà lo spirito della festa in giro per la città con manifestazioni e giochi per l’intera giornata secondo un preciso calendario. Un Natale itinerante che regalerà allegria e spensieratezza non solo ai bambini e alle bambine della città ma anche a quanti, ad ogni età, vorranno condividere queste ore di gioia”.

Spettacoli itineranti quindi in diversi quartieri con Babbo Natale ed i personaggi che collaborano con lui, gli scherzi del Grinch, gli artisti di strada, il trenino lillipuziano, bolle di sapone giganti, lo zampognaro, la banda musicale e gli sbandieratori.

Già inaugurata, giovedì, la “Casa di Babbo Natale e dell’Ufficio postale”, dove bambine e bambini potranno imbucare le loro letterine per Babbo Natale che successivamente consegnerà loro i doni richiesti.

“Dopo due anni Babbo Natale e la Befana non saranno più in smart working! Torniamo in presenza per le strade ed i quartieri della città per la gioia di bimbe e bimbi di ogni età e questo ci rende davvero felici”, ha dichiarato Rossana La Monica, presidente di Astrea.

Questo il dettaglio del programma: