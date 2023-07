Autostrada Siracusa-Catania, beccato con 1.000 euro di cocaina

Durante dei controlli di tipo ordinario lungo l'autostrada Siracusa-Catania da parte della polizia stradale è stato controllato un uomo di 37 anni, trovato in possesso di droga, esattamente cocaina

La cocaina gettata via

Mentre gli agenti della stradale eseguivano i controlli ai danni dell’uomo protagonista di questa vicenda, vi è stato un tentativo da parte sua di nascondere un involucro che teneva dentro la tasca dei pantaloni.

Ai poliziotti non è sfuggito il gesto e hanno recuperato quanto aveva gettato via l’uomo, una volta entrati in possesso dell’involucro all’interno hanno trovato della cocaina, successivamente pesata e, dunque, dal valore di circa 1.000 euro.

Il 37enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.