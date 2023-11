Siracusa torna città “educante” per una settimana

Sette giorni di cultura sulle orme di Pino Pennisi: da domenica il Festival dell’educazione giunto alla sua sesta edizione. In programma mostre, eventi teatrali e musicali, progetti di lettura e di arte

SIRACUSA – Una settimana intera dedicata al mondo dell’educazione attraverso un festival. Si tratta del “Festival dell’educazione sulle orme di Pino Pennisi”, arrivato alla sua sesta edizione, che prenderà il via da domenica 19 per concludersi domenica 26 con un ricco programma di iniziative ed eventi.

L’iniziativa, che quest’anno ha per slogan “Una città in ascolto per educare per educarci”, è stata presentata presso la sala Archimede del palazzo municipale aretuseo. Il festival nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, Siracusa città educativa, le associazioni cittadine, i volontari del “Servizio civile universale”. L’intera iniziativa è patrocinata dal Comitato Unicef Italia e vede il contributo del centro per i servizi etneo.

Costruire un percorso di crescita e sviluppo

Mostre, eventi teatrali e musicali, progetti di lettura, laboratori artistici: queste ed altre iniziative culturali animeranno l’urban center per un’intera settimana. “Lo scopo del festival è quello di creare un mosaico di attività finalizzate a costruire con i cittadini, le associazioni, le confessioni religiose, le scuole, le biblioteche e le librerie un percorso di crescita e di sviluppo – dichiara l’assessore alle politiche giovanili, Giancarlo Pavano -. Il tema conduttore di quest’anno sarà proprio l’ascolto, come elemento fondamentale per le interazioni sociali”.

“Seguendo le orme di Plutarco e Leonardo Da Vinci, – aggiunge l’amministratore – il festival sottolinea l’importanza di saper ascoltare, oltre la semplice percezione dei suoni, le idee e le problematiche concrete dei cittadini, per avere una visione quanto più veritiera delle esigenze del territorio e della comunità”.

Le associazioni che aderiscono al festival sono Actionaid, Avo, Bottega d’arte, biblioteca santa Lucia, Centro musical siracusano, Compagnia del Selene, Diversamente Uguali, Leggimi una storia, Mareluce onlus, Piantala, Post cinema, Rifiuti zero e Uepe ufficio locale di esecuzione penale. All’interno del Festival, giovedì 23, si terrà la “Marcia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” che attraverserà in corteo le vie della città.

Si stiman oltre 1500 partecipanti all’iniziativa

Vi prenderanno parte le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni di volontariato, sportive e del terzo settore, semplici cittadini. Gli organizzatori stimano in oltre 1500 i partecipanti all’iniziativa.

Hanno aderito: Accademia delle Musae; Auser Aps; ActionAid; Animamente; Asd Siracusa academy cycling; Archimete rugby siracusa; associazione “Dueppiù per la città che vorrei”; associazione “Leggimi una storia”; associazione Ambiente e Salute; associazione Angolo sezione di Siracusa; Associazione Astrea Sicilia; associazione Fattorie didattiche; associazione Piantala A.i.a.c; associazione Rifiutizero Siracusa; Asd Ragnarok; Asd e culturale centro musical Siracusano; Asd Nordic walking Siracusa; Arcigay Siracusa; Avo-odv Siracusa; biblioteca santa Lucia; carovana Clown; Csi Siracusa; circolo Auser Siracusa Odv; circolo Auser Siracusa; fondazione Sport city; Frank Samaraweera; Giosef Siracusa; Kiwanis club Siracusa; la Bottega d’arte; Luciana Piloti Marino biologo nutrizionista; la Brigata rosa; MareLuce onlus; Polizia municipale educazione stradale; Asd Siracusa Academycycling; Superheroes Odv; comitato regionale Sicilia della Federazione italiana rugby; Syrako rugby club Siracusa; Valenti dance studio; Tamburi istituto comprensivo Chindemi.