Sorpreso a rubare cavi di rame nel Trapanese, arrestato 38enne

I militari hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a tranciare i cavi conduttori in rame della linea telefonica

I carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un 39enne del luogo, gravato da pregiudizi di polizia, per furto di cavi conduttori in rame.

I controlli dei carabinieri

I militari, nel corso di servizio di pattuglia sul territorio nell’abitato di Petrosino sorprendevano l’uomo in quella via Palma Chianu mentre era intento a tranciare i cavi conduttori in rame della linea telefonica (per circa 100 mt. lineari) con una cesoia, sottoposta a sequestro. L’uomo, tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alle misure dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala e dell’obbligo di presentazione alla P.G.