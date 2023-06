Spaccio di droga, a Catania fermato un giovane dopo un inseguimento

A Catania nel quartiere Consolazione è stato fermato uno spacciatore dopo un inseguimento da parte della polizia. Trovate importanti quantità di droga.

Nel quartiere della Consolazione-Borgo a Catania fermato un giovane di circa trent’anni per spaccio di droga. L’arresto è avvenuto nella mattina mercoledì 14 giugno. Prima di fermare il sospettato, gli agenti della Polizia di Stato hanno dovuto fare un vero e proprio inseguimento, poiché il soggetto ha iniziato a fuggire accortosi della volante che lo aveva colto in flagrante.

L’individuo, nato nel 1991, di Catania, era bordo di uno scooter e al fine di cercare una via di fuga ha addirittura percorso una strada a senso unico ad una velocità piuttosto elevata, mettendo possibilmente a rischio l’incolumità di chi si trovava in transito per la stessa via. Poco prima di essere tratto in arresto ha cercato di liberarsi di una busta in suo possesso, all’interno della quale gli agenti di polizia hanno poi trovato 54 grammi di marijuana.

Spaccio, dopo l’inseguimento la droga nell’appartamento

Dopo il fermo avvenuto con successo da parte della squadra mobile in azione, si è deciso di procedere anche alla perquisizione dell’abitazione del catanese. Così, all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti quantità importanti di sostanze stupefacenti con gli strumenti utili per la suddivisione e la pesatura delle stesse droghe. In particolare, la polizia ha trovato ancora altri 160 grammi di marijuana e 7 grammi di cocaina già divisa in dosi, pronta ad essere venduta.

Successivamente, lo spacciatore è stato portato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania, previa intesa con il pm, viste le dosi importanti trovate a carico del ragazzo. Nei giorni a seguire l’arresto è stato convalidato.