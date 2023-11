Spaccio stupefacenti alla Zisa, carabinieri arrestano pusher 20enne

A casa del giovane sono stati trovati quasi 80 grammi di marijuana già divisa in dosi e destinata alla vendita al dettaglio

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato un 20enne, palermitano, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo nel quartiere della Zisa, i militari hanno sorpreso il pusher mentre vendeva marijuana a tre diversi acquirenti. Il giovane è stato arrestato e i tre clienti segnalati alla prefettura in quanto assuntori.

I controlli dei carabinieri

A casa del ventenne, i carabinieri hanno trovato quasi 80 grammi di marijuana già divisa in dosi e destinata alla vendita al dettaglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 3700 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Per il giovane il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.