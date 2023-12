Terzo incidente nel giro di poche ore sulla SS121: coinvolti diversi veicoli

Giornata maledetta lungo la Super Strada 121: in serata si è verificato un nuovo incidente nei pressi dello svincolo di Misterbianco

Ennesimo incidente sulla superstrada 121 in una giornata tremenda per la viabilità etnea. Il sinistro ha creato ulteriori problemi al traffico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei veicoli e delle persone coinvolte. L’incidente, l’ultimo in ordine cronologico, si è verificato nella serata nei pressi dello svincolo di Misterbianco in direzione Paternò.

Coinvolti diversi veicoli

Secondo le prime informazioni disponibili, si tratterebbe di un incidente che ha coinvolto più veicoli, ma al momento non sono note le cause esatte né le condizioni delle persone coinvolte. Le ripercussioni sull’arteria stradale sono notevoli, con forti rallentamenti che si estendono per chilometri in direzione Paternò.

