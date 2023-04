Viadotto Spinola sulla Statale 115, nuovi lavori: ecco le modifiche alla viabilità

Previste modifiche alla circolazione dei mezzi: ecco l'avviso dell'Anas.

Inizieranno martedì 4 aprile gli interventi di sostituzione dei giunti sul viadotto Spinola lungo la Strada Statale 115.

Si prevedono cambiamenti alla viabilità e limitazioni alla circolazione dei mezzi. Ecco l’avviso dell’Anas con tutte le informazioni utili.

Statale 115, interventi su viadotto Spinola

“A partire da domani, martedì 4 aprile, e fino a giovedì 6 aprile, in fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 18, saranno eseguiti gli interventi di sostituzione dei giunti di dilatazione sul viadotto Spinola, al chilometro 182 della Strada Statale 115 Sud Occidentale Sicula, tra Agrigento e Porto Empedocle. Durante le lavorazioni, sarà disposta la circolazione a senso unico alternato“, si legge nella nota di Anas.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Immagine di repertorio