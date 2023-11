De Luca sulle Europee: “Per le Europee ci saremo, stiamo dialogando con diverse forze politiche”

Cateno De Luca si prepara con Sud chiama Nord alle Europee, gira tutta la Sicilia e sta pensando a come muoversi al meglio

“Gianni aveva già partecipato a una nostra assemblea di Sud chiama Nord che avevamo fatto a Salerno nei mesi scorsi, mi ha invitato a partecipare all’evento da lui organizzato a Roma e mi sembra rispettoso esserci. In queste settimane sto girando a tappeto la Sicilia e tutte le regioni d’Italia per definire un’organizzazione capillare da sud a nord. I primi di marzo questo percorso si concluderà con l’assemblea nazionale di Sud chiama Nord a Roma e la definizione di tutti i coordinatori regionali, provinciali e locali”. Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

Sud chiama Nord lavora sulle alleanze

“Per le Europee ci saremo, stiamo dialogando con diverse forze politiche e tanti amministratori locali che vorrebbero fare insieme a noi una lista civica nazionale. Noi siamo ‘anti sistema’ per natura e l’abbiamo già dimostrato nelle scorse regionali in Sicilia prendendo il 25% da soli contro centro-destra e centro-sinistra. Ascolterò il progetto di Alemanno, sono abituato ad ascoltare e valorizzare sempre ciò che c’è di buono in politica e nella vita. Con Alemanno sicuramente c’è stima reciproca, vedremo se le nostre strade s’incroceranno, ma ripeto: Sud chiama Nord sta affrontando un percorso evolutivo e di crescita sul territorio. Al momento siamo concentrati su questo”, conclude.