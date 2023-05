“Sud chiama Nord”, l’affondo di Savoca: “Caserta non fa opposizione, Trantino imbucato dietro Abodi”

Il candidato di "Sud chiama Nord" Gabriele Savoca all'attacco di Maurizio Caserta ed Enrico Trantino

Le amministrative di Catania sono ormai dietro l’angolo: mancano poco meno di 20 giorni e la città etnea potrà finalmente conoscere il suo nuovo sindaco.

La competizione tra i vari schieramenti è già serrata, tra frecciate e attacchi diretti che volano da una fazione all’altra.

Il candidato di “Sud chiama Nord”, Gabriele Savoca, si è scagliato contro Maurizio Caserta e Enrico Trantino, criticando entrambi i frontman del centrosinistra e del centrodestra.

La nota al veleno di Gabriele Savoca

“Non ci piace recitare la parte di Cassandra, ma i fatti sono davanti a tutti, inoppugnabili – le parole di Savoca – Maurizio Caserta con la sua “armata di centrosinistra” ha cominciato a non fare l’opposizione.

Eppure gli spunti offerti da questa destra arrogante e perbenista non mancano: ultimo, ma solo in termini cronologici, la passerella elettorale di “Salvo” Trantino, candidato della giunta Pogliese-bis, dentro l’istituto comprensivo statale “Italo Calvino”, stamane assieme al Ministro dello sport Andrea Abodi.

Uno scena inopportuna sul piano politico ed etico: in un flash il senso profondo del mancato rispetto delle Istituzioni, della decenza e della nostra Intelligenza. Una passerella che sembra tratta da una commedia all’italiana, con il candidato del centrodestra nella versione di un possibile “imbucato” dietro il rappresentante del governo. E tutti in silenzio. A cominciare dal presunto leader dell’opposizione. Passerà in cavalleria anche questo? I progressisti si facciano due domande. Il rischio è quello di rivivere stagioni di finta opposizione: Catania non lo merita!”