“Sud chiama Nord”, Savoca: “Trantino e Caserta finti avversari. Una ‘commedia’ con i catanesi spettatori di questo gioco delle tre carte”

Il candidato di "Sud chiama Nord" all'attacco dei competitors in vista delle amministrative di fine maggio a Catania

“Sul virtuale palcoscenico della politica catanese appaiono come nemici, nella realtà delle azioni e dei comportamenti quotidiani sono il contrario. Due facce dello stesso ‘sistema di potere’, quello che sgoverna la città da decenni. Enrico (o meglio “Salvo”) Trantino e Maurizio (o meglio “Enzo”) Caserta mostrano ogni giorno di più il loro volto di finti avversari. Chi pagherà il conto di questa ennesima ‘commedia’ saranno i catanesi”.

Gabriele Savoca, candidato a sindaco per “Sud chiama Nord” commenta in questo modo le ultime giornate di campagna elettorale per le Amministrative etnee.

“I cittadini devono decidere se partecipare alla commedia o cambiare alle urne”



“Mi rivolgo –aggiunge Savoca- in particolare, a quel mondo progressista che vorrebbe un cambiamento vero a Catania. Vi rendete conto che -al di là di qualche battuta estemporanea – il vostro candidato non va al fondo dei problemi di Catania, proprio dopo anni di sgoverno del centrodestra? Eppure Caserta avrebbe davanti ‘autostrade’ per mettere a nudo le responsabilità del centrodestra. Non accade, anzi i due ‘avversari’ si scambiano parole quasi da ‘cavalieri’ d’altri tempi, altro che scontro di idee e programmi!”

Conclude Savoca: “ I cittadini che non vogliono farsi beffare da questa ‘commedia’ hanno alternative valide. Non resta che decidere: o partecipare a questa commedia del ‘gioco delle tre carte’ o cambiare davvero con la matita nell’urna”.