“Taormina Film Fest”, in arrivo i top talent e influencer del mondo social

Ospiti di lusso al prossimo Taormina Film Fest: spicca la presenza di Bella Thorne e dell'idolo dei social Khaby Lame

Il festival di Taormina, in programma dal 24 giugno al primo luglio, si appresta per la prima volta ad ospitare le maggiori giovani celebrità del mondo dei social media al loro primo incontro con l’arte cinematografica sul palcoscenico del Teatro Antico. In una serata curata da Bella Thorne, il 27 giugno, si alterneranno, infatti, i nuovi cortometraggi diretti dalla stessa Thorne, Nina Dobrev, Khaby Lame, Jacqueline Fernandez e altri ‘special guest’ che verranno annunciati nelle prossime settimane. Barrett Wissman, nominato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia co-direttore artistico e direttore esecutivo, è cosi riuscito in poche settimane dalla sua chiamata a coinvolgere i maggiori talenti e influencer mondiali, ognuno dei quali conta milioni di followers sulle differenti piattaforme social. L’obiettivo è quello di coinvolgere i giovani nel contesto del festival e far loro conoscere uno gioiello storico della cultura italiana, stimolandoli attraverso le loro dirette forme di comunicazione.

Tra i protagonisti Bella Thorne e Khabi Lame

“Ritengo che questa sia una incredibile opportunità per far dialogare due contesti culturali che appartengono a generazioni diverse – dice Wissman – e ringrazio il direttore artistico Beatrice Venezi e la sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia Ester Bonafede, per avermi stimolato a lanciare un progetto così grande nel contesto di un festival ed evento storico come il Taormina Film Fest. Sono entusiasta di poter riconoscere il talento di Bella, Khaby, Nina e Jacqueline come registi”. Thorne presenterà in anteprima mondiale il suo cortometraggio di debutto Paint her red, una sceneggiatura originale da lei scritta, diretta e interpretata. Il cortometraggio è prodotto da Sofie Warshafsky e Paige Starke, è prodotto da Julian Wayser e vede la partecipazione dell’attrice Juliet Sterner. “Tutti noi ci connettiamo attraverso le storie -dice – guardare l’arte dovrebbe essere come guardarsi allo specchio. Sono alla ricerca di cortometraggi che mi parlino di dinamiche familiari, di traumi in qualsiasi forma, di storie di odio interiorizzato, di storie madre/figlia e padre/figlio”.

Tra le stelle social alla loro prima esperienza con i corti, Khaby Lame (235 milioni di followers su Tok Tok ed Instagram), Nina Dobrez (26 milioni di followers) che presenterà il suo “The One” e Jacqueline Fernandez (66 milioni di followers).