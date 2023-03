Tentò di uccidere ex moglie a coltellate, convalidato fermo per 52enne

L'uomo, che ha aggredito la ex moglie con diverse coltellate, è stato trasferito in carcere. Si era costituito due giorni dopo i fatti.

Il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato il fermo, con la conseguente disposizione della custodia cautelare in carcere, per Giuseppe Consumare, 52 anni, l’uomo accusato di aver tentato di uccidere a coltellate la ex moglie la scorsa settimana nel quartiere Altarello.

L’arrestato, in occasione dell’udienza di convalida che si è svolta nelle scorse ore, ha risposto alle domande che gli sono state poste dal Gip.

Moglie accoltellata da marito, la ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei fatti, lo scorso 14 marzo Consumare avrebbe aggredito la donna nella loro casa dopo che quest’ultima aveva fatto ingresso nell’abitazione per prelevare qualcosa.

L’uomo avrebbe impugnato un coltello e si sarebbe quindi scagliato contro la ex compagna, procurandole diversi tagli su tutto il corpo. La vittima è stata costretta a ricorrere alle cure mediche all’ospedale Ingrassia, dove le erano stati applicati oltre 80 punti di sutura. La stessa avrebbe dunque riferito ai medici di essere stata colpita dall’uomo.

L’aggressore si era reso immediatamente irreperibile, per poi decidere di costituirsi spontaneamente ai carabinieri un paio di giorni dopo l’accaduto, mentre erano ancora in corso le indagini.