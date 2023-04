Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 24 al 30 aprile

Cosa accadrà nelle vite dei personaggi di Terra Amara? La settimana che sta per iniziare porta con sé tanti colpi di scena con una variazione nella programmazione di cui prendere appunti.

Lunedì 24 e martedì 25 aprile, infatti, la serie incentrata sui braccianti e i proprietari terrieri in Turchia non andrà in onda. La programmazione ricomincerà da mercoledì 26 aprile con i consueti orari.

Giorno per giorno, così, i tanti appassionati della serie possono addentrarsi nelle vicende dei protagonisti e conoscerne dettagli mentre evolvono le situazioni e le novità.

Senza temporeggiare ulteriormente, ecco cosa accadrà nelle puntate da mercoledì 26 aprile a domenica 30 aprile di “Terra Amara”.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 26 aprile 2023 di Terra Amara

Nel giorno più importante delle loro rispettive vite, Mujgan e Zuleyha partoriscono fianco a fianco con la trepidazione delle famiglie che aspettano fuori dalla sala parto. Non tutto va per il verso giusto. Se Zuleyha dà alla luce una bambina in salute, Mujgan partorisce un figlio che rischia di morire dato che è nato prima del tempo. Tra la gioia e il dolore per la notizia, Sabahattin fa una promessa alla donna e a Yilmaz: farà tutto ciò che è nelle sue possibilità affinché il nascituro possa sopravvivere. La coppia è inconsolabile. Demir vorrebbe esserci per Yilmaz ma non trova il coraggio per farlo.

Anticipazioni della puntata di giovedì 27 aprile 2023 di Terra Amara

È tempo di incomprensioni e tensioni. Scoppia una rissa tra Husnu e Sabri che vogliono appropriarsi di una nuova baracca dove trasferirsi. Il difficile compito di fermarli spetterà a Saniye che ne approfitterà per ricordare loro il concetto e l’importanza della solidarietà. Intanto, Saniye e Gulten distribuiscono vestiti ai bambini delle baracche.

Anticipazioni della puntata di venerdì 28 aprile 2023 di Terra Amara

La venuta al mondo dei due bambini va ad incidere e a cambiare le sorti delle rispettive famiglie. Leyla Yaman, figlia di Zuleyha e Demir, regala un’esplosione di gioia di Hunkar e di tutti i braccianti della tenuta. Per l’occasione, questi ultimi ricevono in regalo una moneta d’oro. Tra tanto giubilo, però, c’è chi soffre ossia Saniye e Gaffur che non possono avere figli. Kerem Ali Akkaia, figlio di Mujgan e Yilmaz, invece, desta dispiacere e preoccupazione. Il bambino è nato prematuro e ciò significa che è in pericolo di vita. Fekeli e Behice sprofondano nell’angoscia.

Anticipazioni della puntata di sabato 29 aprile 2023 di Terra Amara

Per partecipare ad un festino licenzioso, Hatip mente a Naciye dicendo di dover correre in soccorso di un amico. Naciye non si fa ingannare. È sospettosa così lo segue e si prepara a smascherarlo. Sermin, invece, ha invitato a cena Sabahattin, nella speranza di riconquistarlo. Un improvviso annuncio dell’ex marito gela la donna. Sabahattin, infatti, è pronto a convolare a nozze con Julide

Anticipazioni della puntata di domenica 30 aprile 2023 di Terra Amara

Per Yilmaz sono giorni di grande preoccupazione per la salute del figlio che Mujgan non vuole fargli vedere né tenere in braccio. A casa della famiglia Yaman, intanto, è tempo di preparativi per la celebrazione del Mawlid, a cui si presenta anche Sermin seppur non invitata. Durante i festeggiamenti scoppia un incendio nel fienile. Sermin corre a salvare il piccolo Adnan che aveva visto entrare poco prima. Zuleyha cerca suo figlio, capisce che è in pericolo tra le fiamme e vuole andare a salvarlo. Demir lo ferma. Tutto si risolve quando Sermin esce dall’incendio con il bambino in braccio. Eroina o carnefice? I sospetti su di lei aumentano e non sono riconoscenti come meriterebbe.

Nel frattempo, a Demir tocca difendersi dalle accuse di Zuleyha, che ha frainteso un discorso tra lui e Hunkar. Continuano le tensioni tra Mujgan e Yilmaz fino a diventare un vero e proprio scontro. Mujgan si sfoga solo con la zia Behice. Intanto, Hunkar fa un regalo a Sermin in presenza delle donne dell’associazione. La speranza è di metterla a tacere ma la nipote si sfoga con l’amica Fusun per non essere stata ringraziata abbastanza per aver salvato la vita di Adnan dall’incendio del fienile.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto