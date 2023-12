Terra Amara, tutte le anticipazioni sulle prossime puntate

Cosa succederà in Terra Amara, l'amatissima serie turca in onda su Canale 5? Le anticipazioni su ciò che andrà in onda prossimamente

Continua l’appuntamento con Terra Amara nel pomeriggio di Canale 5 e da alcune settimane anche domenica in prima serata. La serie turca più amata della tv italiana ha in serbo nuovi retroscena e sorprendenti vicende nelle puntate che andranno in onda da lunedì 11 a domenica 17 dicembre 2023. Per Demir è tempo di gestire il rapporto con Umit, mentre per Fekeli la voglia di adottare il piccolo Kerem Ali sarà messa a dura prova dagli imprevisti della vita.

Anticipazioni della puntata di lunedì 11 dicembre 2023 di Terra Amara

Umit scappa da Demir che la cerca ovunque. La donna, però, perde tutto il denaro datole da Sevda e per tale ragione chiede aiuto a Fikret. Saniye lincenzia Cumali perché è convinta che l’uomo abbia molestato la piccola Uzum.

Anticipazioni della puntata di martedì 12 dicembre 2023 di Terra Amara

Fekeli vuole adottare il piccolo Kerem Ali. È titubante perché sa che Mujgan ha due parenti prossimi ancora in vita quali la madre e il fratello. I due, infatti, potrebbero avanzare diritti sul bambino.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 13 dicembre 2023 di Terra Amara

Un avvocato arriva al ranch per portare via il piccolo Kerem Ali. Gli viene impedito. Il bambino, però, sta male. Fekeli, Fikret e Lutfiye lo portano in ospedale e scoprono che è affetto da meningite. Il bambino dovrà passare una notte in terapia intensiva.

Anticipazioni della puntata di giovedì 14 dicembre 2023 di Terra Amara

Demir trova Umit. È deciso a farla sottoporre ad un intervento per l’interruzione di gravidanza. Sevda chiede aiuto a Zuleyha, ma invano. Il piccolo Kerem Ali si riprende e l’avvocato decide di non insistere con la sua pretesa dato che ha capito quanto Fekeli, Fikret e Lutfiye siano diventati la sua famiglia.

Anticipazioni della puntata di venerdì 15 dicembre 2023 di Terra Amara

Zuleyha si intromette sulla questione di Umit. Vuole che sia la donna a scegliere se abortire. Demir si infuria. Sevda lo minaccia. Se non le procurerà una macchina e del denaro per andare via con la figlia, racconterà tutto dell’omicidio commesso.

Anticipazioni della puntata di sabato 16 dicembre 2023 di Terra Amara

Demir ritarda all’appuntamento con Sevda che va a parlare coi gendarmi. L’uomo riesce a fermarla in tempo. Sevda ottiene cosa aveva promesso. Mentre è in macchina con Umit, la donna le rivela di non essere incinta. Vorrebbe tornare indietro per sparare a Demir. Al momento di sparargli, Sevda fa da scudo umano al ragazzo. Fekeli è determinato nel voler adottare Kerem Ali. Purtroppo, accade un imprevisto: investe un uomo con l’automobile e lo uccide. Per il bene del piccolo, Cetin va a costituirsi al posto di Fekeli. Zuleyha si accorge di macchie di sangue sul paraurti della macchina di Demir. L’uomo le mente. Nel bagagliaio c’è il corpo di Sevda che dovrà seppellire di nascosto.

Anticipazioni della puntata di domenica 17 dicembre 2023 di Terra Amara

Fekeli e Lutfiye danno al fratello di Mujan due milioni di lire per poter tenere con loro il piccolo Kerem Ali. Cetin viene arrestato, mentre Fekeli entra in carcere. Un uomo misterioso ha raccontato come si è svolto l’incidente e il vero colpevole. La polizia cerca Sevda che risulta scomparsa. Umit mette alle strette Demir. Lo costringe a firmare una dichiarazione in cui promette che il nascituro avrà il cognome Yaman. Di fatto, il bambino non esiste.

Dove e come guardare “Terra Amara”

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

