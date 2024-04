Paura a Napoli, terremoto di magnitudo 3.7: è il quarto in poche ore

Preoccupazione in Campania: ancora una scossa nella zona dei Campi Flegrei

Continua a tremare la terra in Campania, nella zona di Napoli. Dopo diverse scosse di lieve e media entità registrate nelle scorse ore (l’ultima ieri, 2.4 di magnitudo con epicentro il golfo di Pozzuoli), un altro terremoto ha infatti preoccupato l’area partenopea. Parliamo di una scossa molto forte (magnitudo 3.7) con epicentro ancora una volta la zona dei Campi Flegrei, molto attiva in queste ore.

Terremoto a Napoli: paura per una scossa di magnitudo 3.7

Questa mattina, sono state registrate due forti scosse di terremoto vicino Napoli. A preoccupare la popolazione è stata soprattutto la prima, avvenuta intorno alle ore 9.44 e di magnitudo 3.7. Anche in questo caso, l’epicentro registrato è la zona dei Campi Flegrei, area già attiva nelle scorse ore.

Pozzuoli, terremoto di magnitudo 2.4 e altre scosse più lievi nelle ultime ore

Prima di quello odierno vicino Napoli, l’ultimo terremoto in ordine di tempo di media entità si è registrato ieri – sabato 13 aprile – alle ore 17.14 e l’epicentro della scossa da 2.4 di magnitudo è stato rilevato nel golfo di Pozzuoli, sempre nei pressi di Napoli. Qualche minuto più tardi (ore 17.19) altra scossa nella stessa zona ma di lieve entità, ovvero da magnitudo 0,9. Inoltre, una terza scossa da magnitudo 1.3 è stata registrata anche poco dopo, intorno alle 18,12. Al momento, non si segnalano feriti e/o danni per nessuno dei terremoti individuati nelle ultime ore.