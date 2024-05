Test di Medicina 2024: date, sedi, dove trovare simulazioni e banca dati

Si avvicina la prima sessione di test per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia: ecco tutte le informazioni utili.

Test di Medicina 2024, le date degli esami per l’accesso a una delle facoltà universitarie più ambite dagli studenti si avvicinano. Ecco tutto ciò che c’è da sapere, dalle sedi siciliane per i test d’ingresso alle materie da studiare e agli strumenti utili per prepararsi.

Si ricorda che la laurea in medicina è una delle più utili per chi desidera partecipare ai concorsi pubblici nell’ambito della sanità. Inoltre, data la carenza di organico riscontrata in ambito sanitario in diverse regioni d’Italia (non ultima la Sicilia), è molto probabile che gli studenti che conseguono tale laurea abbiano numerose possibilità di lavoro dopo la specializzazione.

Le prove per accedere alla facoltà di Medicina si terranno il 28 maggio (I sessione) e il 30 luglio (II sessione).

All’Università di Catania, la prima sessione dei test di medicina si svolgerà alle ore 13 (convocazione ore 9) del 28 maggio nelle seguenti sedi:

Torri Biologiche (Via Santa Sofia, 89)

Edificio 14, Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64)

Edificio 5, Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64)

Edificio 4 (ex DAU), Cittadella Universitaria, (Via Santa Sofia, 64)

Polo Didattico “Basile”, Comparto 10 (Via Santa Sofia,87)

Polo Didattico “Virlinzi”, (Via Roccaromana, 45)

LEGGI L’AVVISO CON LA RIPARTIZIONE DEI CANDIDATI NELLE AULE

L’Università di Palermo svolgerà la prima sessione il 28 maggio alle ore 13. Sedi e collocazione delle aule saranno disponibili entro due giorni dalla data di svolgimento della prova al seguente indirizzo: https://www.unipa.it/target/futuristudenti/accesso-programmato/corsi-accesso-programmato-nazionale/concorsi/.

Si ricorda che i Test di Medicina 2024 dell’Università Kore di Enna si sono già svolti in due sessioni, rispettivamente il 15/16 marzo 2024 e il 12/13 aprile 2024.

La prova e cosa portare

Per i Test di Medicina 2024, l’Università di Catania raccomanda ai candidati di portare un documento valido di identità / riconoscimento. In più, l’Ateneo ricorda che non è possibile portare e consultare i seguenti strumenti:

Telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare;

Penne, matite, fogli in bianco, materiale di cancelleria in genere;

Manuali, testi, fotocopie, appunti e qualsiasi tipo di materiale di consultazione.

Cosa studiare, dove trovare simulazioni e banca dati

Cosa studiare per i Test di Medicina 2024 (TOLC)? Chi non ha frequentato corsi preparatori e ha studiato esclusivamente dai manuali per il corso a numero programmato nazionale se lo chiede sicuramente. I quesiti, erogati in formato cartaceo a Catania/Palermo, saranno estratti da un’apposita banca dati di almeno 7.000 quesiti, che sarà pubblicata sul sito Internet https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/. Almeno la metà (3.500 quesiti) dei quesiti sarà pubblicata almeno 20 giorni prima della prima sessione, l’altra metà almeno 20 giorni prima delle date di svolgimento delle prove di luglio 2024.

Materie e argomenti Test di Medicina 2024

Gli argomenti delle prove sono: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica. Online e sui software disponibili con i manuali per lo studio disponibili nelle librerie e sugli e-commerce del web è possibile accedere anche a simulazioni complete e test degli anni precedenti.

Immagine di repertorio