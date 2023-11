La giovane sbuffa e dice in un video: "Qui dicono che ho mangiato troppo, ma non è un all you can eat? Avevo ancora spazio!"

Cacciata dal ristorante per…aver mangiato troppo! E’ successo ad una giovane tiktoker, Madison, in un locale “all you can eat” della sua città. La ragazza pubblica spesso video nei quali racconta le sue avventura culinarie in buffet e locali che hanno la formula menù “mangia tutto quello che puoi”.

Ritirati i piatti e sparecchiata la tavola

Madison, nel video mostra le immagini del suo ricco pranzo che divora senza sosta per circa 4 ore. Poco dopo, pero’, i suoi piatti vengono ritirati dal tavolo. Lei sbuffa e dice: “Qui dicono che ho mangiato troppo, ma non è un all you can eat? Avevo ancora spazio!”.