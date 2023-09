Tindaro Munafò morto in cantiere edile, famiglia in lacrime: “Fai buon viaggio, zio speciale”

Non si danno pace amici e conoscenti di Tindaro Munafò, ennesimo morto sul lavoro in Sicilia: "Strage continua".

Scorrono le lacrime a Torregrotta, in provincia di Messina, per la tragica morte di Tindaro Munafò, il 54enne precipitato da un ponteggio allestito in un cantiere edile di una proprietà privata. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’operaio sarebbe deceduto sul colpo dopo la caduta.

Le indagini dei carabinieri

Ogni tentativo di rianimazione si sarebbe rivelato inutile. Sull’accaduto sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri della Stazione di Fondachello, con la Procura di Messina che ha aperto un’inchiesta.

In particolare, si sta verificando se il cantiere fosse stato realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza. Nelle prossime ore, intanto, il corpo di Tindaro Munafò verrà sottoposto all’autopsia all’ospedale Papardo di Messina.

“Non si può morire a lavoro”

Sono numerosi, intanto, i messaggi di cordoglio apparsi sui social da parte di familiari e conoscenti del 54enne. “Non si può continuare a morire lavorando. Riposa in pace”, scrive Peppe sul proprio profilo Facebook.

“Fai buon viaggio zio speciale. Voglio ricordarti così sempre sorridente”, è il pensiero del nipote Francesco, il quale ha deciso di pubblicare una foto in compagnia del 50enne mentre condividevano il posto di lavoro. “Ancora un uomo morto sul lavoro! Una strage senza fine! Uomini e ragazzi che continuano a pagare il prezzo più alto”, scrive Luciano.

Fonte foto: Facebook – Tindaro Munafò