Tragedia in hotel: al risveglio coppia trova figlioletto morto

Si tinge di giallo la vicenda che, in un hotel del napoletano, ha visto una coppia, appena sveglia, trovare senza vita il figlioletto di meno di un mese. A intervenire, verso le 11 del mattino, i carabinieri su richiesta del 118.

Tragica scoperta

La tragedia in una struttura ricettiva di via San Francesco a Patria a Qualiano. Secondo una prima ricostruzione sembra che il neonato di meno di un mese era deceduto all’interno di una camera. Quando i suoi genitori si sono svegliati si sono acccorti che il piccolo non respirava.

Destino crudele

Preso il bimbo, i genitori sono corsi nella reception per chiedere aiuto. Purtroppo ormai per lui era troppo tardi. Sul posto, dopo l’intervento dei militari, sono giunti il medico legale e il pubblico ministero della procura di Napoli Nord. Tra le ipotesi più accreditate quella di una disgrazia.