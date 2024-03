Malore fatale vicino alla Misericordia, morto 70enne: tragedia a Priolo

L'arresto cardiaco non ha lasciato scampo al 70enne, deceduto nonostante i tentativi di soccorso.

Malore per un 70enne davanti alla sede della Misericordia di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa: purtroppo l’uomo è morto.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio.

Malore vicino alla Misericordia di Priolo, morto 70enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 70enne avrebbe accusato un malore in strada e si sarebbe accasciato prima di poter chiedere aiuto. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto, presumibilmente per un arresto cardiaco.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono accorsi i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di rito.

Altre tragedie nel Siracusano

Quello registrato a Priolo Gargallo, purtroppo, non è l’unico caso di malore fatale registrato negli ultimi giorni in provincia di Siracusa. A inizio settimana, infatti, un uomo è stato trovato senza vita in via Giacomo Leopardi a Pachino: anche in questo caso si sospetta un improvviso malore.

Appena 24 ore prima una terza tragedia a Siracusa, dove un malore avrebbe stroncato un 47enne mentre si trovava alla guida della propria auto in contrada Lanagelli. Nel fine settimana altre due tragedie simili si erano verificate a Messina – dove è deceduta una donna – e a Ficarazzi (PA), dove i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di un uomo in casa.

