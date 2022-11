Trapani: maltratta moglie e figlio, un arresto ad Alcamo

Il 38enne li avrebbe costretti a "subire vessazioni tanto da ingenerare in loro un perdurante stato di ansia e preoccupazione"

I carabinieri della Stazione di Alcamo (Trapani) hanno arrestato un cittadino straniero di 38 anni, senza fissa dimora. L’uomo, con precedenti penali, deve scontare la pena di un anno e nove mesi per aver maltrattato la moglie e il figlio in più occasioni nel corso del 2018. Secondo quanto accertato dagli investigatori dell’Arma il 38enne li avrebbe costretti a “subire vessazioni tanto da ingenerare in loro un perdurante stato di ansia e preoccupazione”.