Trapani, rapina in un condominio: inquilino fa arrestare ladro

Un giovane ladro di 21 anni è stato arrestato ad Alcamo, in provincia di Trapani, dopo aver tentato di rubare in un appartamento

Un 21enne con precedenti di polizia è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Alcamo (Trapani) per una rapina messa a segno in un condominio in pieno centro abitato. A segnalare la possibile presenza di un ladro nell’appartamento al piano superiore è stato un inquilino, spiegando di aver sentito rumori sospetti.

Il giovane ha tentato la fuga

Quando i poliziotti sono giunti sul posto hanno trovato nel bagno dell’abitazione il giovane che, alla loro vista, ha tentato la fuga scagliandosi contro di loro. A fatica è stato immobilizzato e arrestato. Dopo la convalida dell’arresto il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel Comune di Alcamo, con il divieto di uscire nelle ore serali e notturne.