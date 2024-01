Femmicidi, uccide la compagna e poi si toglie la vita: la coppia aveva 3 figli

La donna sarebbe stata ritrovata dai familiari in casa, già esanime causa ferite ricevute probabilmente da un coltello

Orrore in un’abitazione nel comune di Valfloriana nel Trentino, dove un uomo, un boscaiolo 45enne, uccide a coltellate la moglie per poi togliersi la vita. Da quanto si apprende, alla base del tragico gesto ci sarebbero dei problemi coniugali, con Igor Moser, questo il nome dell’assassino suicida (è stato trovato impiccato), che non accettava la separazione in corso.

Indagini in corso

La coppia aveva tre figli tutti di età inferiore ai 10 anni. Al momento della tragedia erano a scuola. Sul posto è giunta la pm di turno Maria Colpani. Proprio a Castello di Fiemme, nel fienile di sua proprietà, stando alle prime ricostruzioni, l’uomo si tolto la vita dopo il delitto. Stando a una prima ricostruzione della vicenda, la donna sarebbe stata ritrovata dai familiari in casa, già esanime causa ferite ricevute probabilmente da un coltello. Sul posto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cavalese.