Tragedia durante cena con gli amici, precipita dal settimo piano e muore: si indaga

Un tragico incidente a Trieste durante una cena tra amici, si indaga per scoprire i dettagli della morte di Filippo Novello.

Si indaga sulla tragica morte di Filippo Novello, vittima di un presunto incidente: sarebbe precipitato dal settimo piano durante una cena con gli amici.

Sul caso la Procura di Trieste ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Morte Filippo Novello, la tragedia a Trieste

La vicenda si è verificata nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio in un condominio di via Milano a Trieste. Secondo una prima ricostruzione, la vittima – un 34enne di Manzano (Friuli-Venezia Giulia) – sarebbe rimasto vittima di un tragico incidente. Pare che il 34enne si trovasse al settimo piano dello stabile di via Milano per partecipare a una cena con gli amici e il fratello.

A un certo punto Filippo sarebbe uscito fuori, salendo sul tetto del palazzo, presumibilmente per andare a fumare una sigaretta e (secondo quanto riportato dal quotidiano “La Stampa”, in un articolo di Gianpaolo Sarti) per dare un’occhiata all’antenna 5G installata lì. A un certo punto, il giovane sarebbe precipitato dal settimo piano – per cause ancora da chiarire – e, purtroppo, deceduto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. Purtroppo, ogni tentativo di salvare il 34enne si è rivelato inutile. L’indagine aperta dalla Procura dovrà chiarire le cause del decesso avvenuto a Trieste e se si sia trattato effettivamente di un incidente. Ogni ipotesi rimane aperta.

Immagine di repertorio