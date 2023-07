Esce “Two Me” di Emiliano Torrisi, ecco il videoclip e il significato

"Two Me” di Emiliano Torrisi racconta i dissidi interiori che, se risolti, portano alla vera felicità. A spiegarlo al QdS è proprio il cantante catanese.

“Two Me” di Emiliano Torrisi è il nuovo brano in stile anni ’80 che celebra il connubio tra le due parti interiori opposte e insite in ognuno di noi. Il cantante catanese racconta il suo progetto musicale e le nuove sorprese in cantiere in un’intervista a QdS.it.

“Two me”, singolo di Emiliano Torrisi: l’intervista

Dopo “Tang cool” con Frankie Capone, “My Sushi” e “Galaxy of Love”, torni con un singolo molto diverso dai precedenti. Com’è nato?

“Questo nuovo progetto è nato sotto la doccia, dove ne ho canticchiato per la prima volta il ritornello. Da lì ho cominciato a scriverlo, avendo bene in mente l’intenzione di narrare le nostre interiori forze opposte che, separatamente, ci trascinano in basso ma che – insieme – ci portano al successo e alla felicità”.

Da dove è arrivata quest’idea?

“Non è scaturita da un evento in particolare. Ma da tempo riflettevo sulla duplice ‘versione’ di me stesso e dell’essere umano in sé. Non intendo certo un disturbo di personalità, ma le nostre diverse sfaccettature che ci raccontano: una parte ‘debole’ e una ‘forte’ che collaborano insieme per farci superare le difficoltà; è il loro bilanciamento, in fondo, a forgiare il nostro carattere. E’ una faccenda che ho sperimentato anche su di me: se fosse per la mia parte insicura e bloccante, non farei niente di ciò che sto facendo; se fosse per la mia parte eccessiva, che mi spinge a cedere agli impulsi, farei gravi errori; ma, quando riesco a mettere d’accordo entrambe, faccio cose di cui resto soddisfatto, come questo brano”.

Come fare per bilanciare le due forze?

“Bisogna mettersi nelle condizioni di capire se stessi. E’ a questo che mi riferisco nel momento della canzone in cui la mia parte ‘forte’ comunica con la ‘debole’, prendendola per mano e portandola con sé. Il videoclip ricalca il significato del brano, mostrando – per esempio – come un nerd indifeso, insicuro e sbadato possa fare grandi acrobazie in palestra. In che modo? Credendo in se stesso, compiendo le azioni giuste, con determinazione e costanza, per riuscire”.

Quello del cantante non è il tuo unico mestiere. Vorresti vivere soltanto di musica?

“La musica oggi è per me una passione che vorrei far diventare lavoro. Nonostante la strada davanti a me appaia tortuosa – o ‘piena d’olio’, come la si riduceva in tempi antichi per impedire ai nemici di conquistare un castello –, penso di essere sulla strada giusta. Anche grazie a persone come Frankie Capone che, con stima e professionalità, collaborano con me da sempre. E a ballerini e ginnasti sempre pronti a comunicare in modo eccellente l’essenza della mia musica”.

Nuove canzoni all’orizzonte?

“Ci sono altri due brani in cantiere: uno sempre in stile anni ’80 e un altro, in fase di sperimentazione, che potrebbe davvero piacere a molti. Ma non voglio dire di più, dev’essere una sorpresa”.