“Un passo dal cielo”, arriva la settima stagione: trama, cast, novità

Nuova stagione dell'amata fiction RAI: ecco tutte le novità, le curiosità e le anticipazioni.

Giovedì 30 marzo 2023 su Rai Uno alle ore 21-30 andrà in onda la settima stagione di “Un passo dal cielo”.

Con la fine di “Che Dio ci aiuti 7”, il giovedì sera di Rai Uno sarà un ritorno nella splendida cornice delle Dolomiti delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. I telespettatori appassionati alla serie devono aspettarsi numerose novità.

“Un passo dal cielo 7”: cast, trama, temi, novità

La settima stagione di “Un passo dal cielo” è composta da otto puntate. La serie è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

Al centro della serie ci sono tematiche tanto importanti quanto attuali quali l’amore per la natura e la difesa dell’ambiente con particolare riferimento alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici.

“La natura è il grande argomento della serie e della nostra vita. Ed è bene ricordare che stiamo rovinando un posto bellissimo che, invece, dovremmo preservare per i nostri figli”, ha dichiarato Enrico Ianniello, che in questa settima stagione debutta anche alla regia affiancato da Lazlo Barbo. In più, ha aggiunto: “Abbiamo toccato con mano il problema della siccità, abbiamo cercato laghi e fiumi rigogliosi e li abbiamo trovati con difficoltà. Se la mancanza d’acqua è tangibile nello stesso tempo abbiamo anche visto, seppure forse in ritardo, la grande attenzione al problema sia di chi vive lì sulle Dolomiti sia dei turisti. Noi stessi, durante le riprese, siamo stati attenti a rispettare l’ambiente anche con piccole cose come, ad esempio, non calpestare inutilmente l’erba e utilizzare il sentiero disponibile”.

“Un passo dal cielo 7”, cast tra ritorni e new entry

Nella settima stagione, il cast subisce delle variazioni. Esce di scena Daniele Liotti che vestiva i panni di Francesco Neri. Dopo anni, Liotti ha lasciato la serie per “L’anima gemella”, miniserie di quattro puntate con la regia di Francesco Miccichè per Canale 5. Se c’è chi va, c’è anche chi arriva. Le new entry sono Giusy Buscemi che interpreta Manuela Nappi e Marco Rossetti che è Nathan. Per Manuela Nappi è un ritorno nella serie. Quest’ultima, infatti, è la sorella minore di Vincenzo Nappi.

“Quando aveva lasciato ‘Un passo dal cielo’, Manuela era una ragazza in cerca di capire chi fosse. Ora è cresciuta ed è diventata una donna che si prende le sue responsabilità”, ha spiegato l’attrice Giusy Buscemi, che ha anche rivelato: “Arriva a San Vito dopo essere stata promossa ispettrice a bordo della sua moto, vuole scoprire la verità sulla morte della sua amica Barbara in circostanze misteriose”. Il ritorno di Manuela Nappi porterà nella serie anche il rapporto tra lei e il fratello Vincenzo che evolverà puntata dopo puntata.

Nathan, invece, è soprannominato “l’uomo degli orsi” per la sua storia misteriosa. “Nathan rappresenta la natura. È un personaggio particolare, forse allevato da un’orsa. È uno che rinnega la civiltà e torna nella foresta ma, grazie a Manuela e a Vincenzo, si riaffaccerà alla vita sociale”, ha raccontato Marco Rossetti. A loro si aggiungono: Luciano Paron (Giorgio Marchesi), Eva (Rocio Munoz Morales) e Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli).

A parte queste eccezioni, nel cast sono confermati: Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), Carolina Volpi (Serena Iansiti) e Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli). Non mancheranno i camei di guest star. Nella prima puntata ci sarà Joe Bastianich mentre nella sesta Massimiliano Ossini, conduttore di Uno Mattina.

Le anticipazioni della prima puntata di giovedì 30 marzo 2023

Nell’appuntamento di giovedì 30 marzo 2023 alle ore 21.30 su Rai Uno, andrà in onda la prima puntata dal titolo “L’uomo degli orsi” composto da due episodi.

Nel primo episodio di “Un passo dal cielo 7”, Manuela è tornata a San Vito. La donna è diventata ispettrice e vuole scoprire la verità su Roberta. Il suo arrivo combacia con un delitto per il quale si trova coinvolta nell’indagine con Vincenzo. Durante questo evento, conosce Nathan, uomo misterioso e selvaggio, e Paron, un temuto allevatore.

Nel secondo episodio, invece, Manuela e Vincenzo scoprono che Adele aveva cercato di incastrare Paron, dopo l’aggressione subita. Carolina riflette sulla possibilità di diventare di nuovo mamma mentre Nathan entra nelle indagini.

Dove e come vedere “Un passo dal cielo 7”

È possibile vedere “Un passo dal cielo 7” su Rai Uno, ma anche in diretta streaming su RaiPlay dove sarà possibile recuperare le puntate una volta andate in onda, oltre che rivedere le precedenti sei stagioni.

Sandy Sciuto

Foto da Instragram